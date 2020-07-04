Радниця президента США Дональда Трампа Кірмберлі Гілфойл заразилася коронавірусом.
В її обов’язки входить займатися збором коштів на передвиборчу кампанію Трампа.
За словами керівника апарату, вона здала тест на коронавірус, який і показав позитивний результат. Кірмберлі Гилфойл відразу ізолювали.
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Зараз вона почувається добре, і симптомів хвороби немає. Однак їй необхідно пройти ще одне дослідження на коронавірус.
Гілфойл є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.
Водночас президент США Дональд Трамп закликає американців носити маски, однак сам цього не робить.
В одному зі своїх інтерв’ю він сказав, що пробував носити маску, і йому дуже сподобалося, бо він схожий на героя з фільму Самотній рейнджер.
Тоді Трамп також розповів, що не користується маскою тому, що всі, хто до нього підходять, проходять обов’язкове тестування на коронавірус.