Радниця президента США Дональда Трампа Кірмберлі Гілфойл заразилася коронавірусом.

В її обов’язки входить займатися збором коштів на передвиборчу кампанію Трампа.

За словами керівника апарату, вона здала тест на коронавірус, який і показав позитивний результат. Кірмберлі Гилфойл відразу ізолювали.

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Зараз вона почувається добре, і симптомів хвороби немає. Однак їй необхідно пройти ще одне дослідження на коронавірус.

Гілфойл є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

Водночас президент США Дональд Трамп закликає американців носити маски, однак сам цього не робить.

В одному зі своїх інтерв’ю він сказав, що пробував носити маску, і йому дуже сподобалося, бо він схожий на героя з фільму Самотній рейнджер.

Тоді Трамп також розповів, що не користується маскою тому, що всі, хто до нього підходять, проходять обов’язкове тестування на коронавірус.