В Естонії прийшла в кінці червня спека, яка прискорила дозрівання полуниці, однак відсутність іноземних працівників заважає місцевим фермерам зібрати урожай ягід.

– Полуницю не можуть зібрати в повному обсязі. Сталося те, чого виробники полуниці боялися найбільше: прийшла хвиля спеки, дозріло багато ягід. І у багатьох фермерів полуниця залишилася на полях, вони не встигли її зібрати. На деяких фермах положення критичне, – сказала член правління Естонської асоціації виробників полуниці Елке Ліллеметс.

За її словами, на допомогу уряду фермери не надто сподіваються, але деякі заходи підтримки все-таки ухвалюються: з 1 липня підприємці, які вирощують ягоди і фрукти, можуть запросити в касі з безробіття допомогу на виплату грошей під час наймання сезонних робітників, але проблему нестачі кадрів ця міра не вирішить.

– Ми звикли до того, що естонці не особливо хочуть йти на роботу в поле. Допомога зараз настільки велика, що люди відчувають себе добре. (…) Зараз на полях працює приблизно чверть від необхідної кількості працівників, – пояснила Ліллеметс.

У зв’язку зі спалахом коронавірусу естонські полуничні плантації виявилися без іноземної робочої сили, насамперед без заробітчан з України, які традиційно допомагали естонським фермерам.

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За словами фермерів, на площі близько 800 гектарів в цьому році дозріє приблизно 2 тис. тонн полуниці, але політики не хочуть, щоб 1 500 українців допомогли зібрати цей урожай і доставити його естонським споживачам.

Фермери кличуть збирати полуницю своїх друзів, родичів, студентів, безробітних та навіть ув’язнених, що заслужили гарною поведінкою право залишати територію в’язниці. Однак без трудових мігрантів їм все одно не вдається вирішити проблему з урожаєм.

Заробіток у Польщі

Всі українці, які їздитимуть в Польщу на роботу, будуть проходити тестування на коронавірус за рахунок державних коштів цієї країни.

Для цього їм необхідно буде заповнити анкету і вказати місця проживання в Польщі.

Джерело: ETV