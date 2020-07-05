Статистика коронавірусу в світі на 5 липня говорить про 11 267 309 хворих, за добу захворіло ще 70 тис. осіб. Це вперше за кілька днів, коли добовий приріст став менше 100 тисяч.

Водночас одужало повністю 6 445 057 пацієнтів, з яких понад 100 тис. за добу. Померло від Covid-19 530 754 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 839 436;

Бразилія – 1 577 004;

Росія – 673 564;

Індія – 673 165;

Іспанія – 299 080.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США – 129 676;

Бразилія – 64 265;

Велика Британія – 44 283;

Італія – 34 854;

Мексика – 30 366.

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За кількістю хворих Україна посідає 34 місце – між Кувейтом і Казахстаном. Станом на 4 липня в країні зафіксовано 47 677 хворих.

Карантин у інших країнах

З 4 липня в Англії істотно послабили карантин: відкрились бари, ресторани та перукарні.

Водночас Іспанія закрила на карантин район з 200 тисячами мешканців через спалах коронавірусу.

В Ірані також знову посилили обмеження, зробивши обов’язковим носіння масок в громадських місцях.

Для порівняння, статистика коронавірусу в світі на 4 липня свідчить про 11 197 175 хворих, тоді за добу захворіло понад 355 тис. людей. Водночас понад 400 тис. пацієнтів повністю побороли недугу.