Статистика коронавірусу в світі на 5 липня говорить про 11 267 309 хворих, за добу захворіло ще 70 тис. осіб. Це вперше за кілька днів, коли добовий приріст став менше 100 тисяч.
Водночас одужало повністю 6 445 057 пацієнтів, з яких понад 100 тис. за добу. Померло від Covid-19 530 754 осіб.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 839 436;
- Бразилія – 1 577 004;
- Росія – 673 564;
- Індія – 673 165;
- Іспанія – 299 080.
Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:
- США – 129 676;
- Бразилія – 64 265;
- Велика Британія – 44 283;
- Італія – 34 854;
- Мексика – 30 366.
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За кількістю хворих Україна посідає 34 місце – між Кувейтом і Казахстаном. Станом на 4 липня в країні зафіксовано 47 677 хворих.
Карантин у інших країнах
З 4 липня в Англії істотно послабили карантин: відкрились бари, ресторани та перукарні.
Водночас Іспанія закрила на карантин район з 200 тисячами мешканців через спалах коронавірусу.
В Ірані також знову посилили обмеження, зробивши обов’язковим носіння масок в громадських місцях.
Для порівняння, статистика коронавірусу в світі на 4 липня свідчить про 11 197 175 хворих, тоді за добу захворіло понад 355 тис. людей. Водночас понад 400 тис. пацієнтів повністю побороли недугу.