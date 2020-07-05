Руйнує мозок: у США амеба вбиває чоловіка

В американській Флориді зафіксували зараження людини амебою Naegleria Fowleri.

Одноклітинний організм руйнує мозок після проникнення.

Інших подробиць у міністерстві охорони здоров’я Флориди не розкривають.

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Всього в США було зареєстровано 143 випадки зараження цією амебою, зокрема у Флориді – 37.

З 1962 року у Флориді зареєстрували 37 випадків. Останній стався в окрузі Хілсборо.

Амеба зазвичай зустрічається в прісній воді озер і ставків. Смертність від неї – 99%.

Смерть від амеби Naegleria Fowleri

У Великій Британії у 2018 році від Naegleria Fowleri помер серфер.

Лікарі спершу констатували у нього інсульт, але після розтину медики виявили в мозку чоловіка амебу.

Ймовірно спортсмен заразився в басейні з хвилями в місті Уейко штату Техас.