Балі починає приймати іноземців з 11 вересня

З 11 вересня індонезійський острів Балі починає приймати іноземних туристів.

За словами губернатора Балі Уайана Костера, необхідно вже починати працювати над відновленням звичайної діяльності в інтересах громадськості.

– Ми повинні продовжувати докладати максимум зусиль, щоб впоратися з коронавірусом, – сказав губернатор.

Відносно того, чи будуть обмеження на в’їзд для туристів з країн, де несприятлива епідеміологічна ситуація – поки невідомо.

Уже до кінця липня Індонезія має намір повністю відновити внутрішній туризм.

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Жителі країни зможуть без обмежень відвідувати пляжі, храми та інші популярні пам’ятки.

За весь час пандемії на Балі зафіксували понад 1,9 тис. випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 23 людини.

Станом на 6 липня в Індонезії коронавірус підтвердився у 64 958 осіб, 1607 нових випадків за добу.

Повністю одужали 29 919 осіб, помер 3 241 осіб.

Однак зі стрімким поширенням коронавірусу будь-які подорожі становлять високий ризик заразитися Covid-19. Центр громадського здоров’я випустив рекомендації подорожуючим.