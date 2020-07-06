Статистика коронавірусу в світі на 6 липня говорить про 11 419 529 хворих, за добу захворіло ще 152 тис. осіб.

Водночас повністю одужали 6 535 495 пацієнтів, з яких понад 90 тис. за добу. Померло від Covid-19 536 776 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США — 2 888 585;

Бразилія — 1 603 055;

Росія — 680 283;

Індія — 673 165;

Перу — 302 718.

Країни з найбільшою кількість смертей від Covid-19:

США — 129 946;

Бразилія — 64 867;

Велика Британія — 44 305;

Італія — 34 861;

Мексика — 30 639.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

США — 44 350

Бразилія — 26 209;

Індія — 23 932;

Південна Африка — 8 773;

Мексика — 6 914.

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За кількістю хворих Україна займає 34 місце — між Кувейтом і Казахстаном. Станом на 5 липня в країні зафіксовано 48 500 хворих.

Карантин в інших країнах

З 4 липня у Великій Британії відкрилися бари, ресторани і перукарні.

У більшості країн карантин починають посилювати після введених послаблень, зокрема, це стосується дозволу на в’їзд.

Іспанська Галісія вводить локальний карантин в районі Ла Марінья через загрозу поширення коронавірусу.

Також в Іспанії 4 липня був закритий округ в межах міста Льейда через спалах коронавірусу. Влада заявила, що рух з і в район Сагрія в межах міста Льейда буде обмежено.

Естонія оновила список країн, після приїзду з яких необхідно пройти двотижневу самоізоляцію. Таким чином, з 6 липня це правило почне стосуватися Чехії та Хорватії.

Також з 6 липня Греція закриває свій кордон для громадян Сербії.

Станом на 5 липня у світі було зафіксовано 11 267 309 хворих. Добовий приріст вчора склав 70 тис. осіб і це вперше за кілька днів, коли він менше 100 тисяч.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 129 676 осіб, що вдвічі більше, ніж у Бразії, яка на другому місці – 64 265 жертв.