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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 6 липня

Статистика коронавірусу в світі на 6 липня говорить про 11 419 529 хворих, за добу захворіло ще 152 тис. осіб.

Водночас повністю одужали 6 535 495 пацієнтів, з яких понад 90 тис. за добу. Померло від Covid-19 536 776 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

  • США — 2 888 585;
  • Бразилія — 1 603 055;
  • Росія — 680 283;
  • Індія — 673 165;
  • Перу — 302 718.

Країни з найбільшою кількість смертей від Covid-19:

  • США — 129 946;
  • Бразилія — 64 867;
  • Велика Британія — 44 305;
  • Італія — 34 861;
  • Мексика — 30 639.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

  • США — 44 350
  • Бразилія — 26 209;
  • Індія — 23 932;
  • Південна Африка — 8 773;
  • Мексика — 6 914.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

За кількістю хворих Україна займає 34 місце — між Кувейтом і Казахстаном. Станом на 5 липня в країні зафіксовано 48 500 хворих.

Карантин в інших країнах

З 4 липня у Великій Британії відкрилися бари, ресторани і перукарні.

У більшості країн карантин починають посилювати після введених послаблень, зокрема, це стосується дозволу на в’їзд.

Іспанська Галісія вводить локальний карантин в районі Ла Марінья через загрозу поширення коронавірусу.

Також в Іспанії 4 липня був закритий округ в межах міста Льейда через спалах коронавірусу. Влада заявила, що рух з і в район Сагрія в межах міста Льейда буде обмежено.

Естонія оновила список країн, після приїзду з яких необхідно пройти двотижневу самоізоляцію. Таким чином, з 6 липня це правило почне стосуватися Чехії та Хорватії.

Також з 6 липня Греція закриває свій кордон для громадян Сербії.

Статистика коронавірусу в світі 5 липня

Станом на 5 липня у світі було зафіксовано 11 267 309 хворих. Добовий приріст вчора склав 70 тис. осіб і це вперше за кілька днів, коли він менше 100 тисяч.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 129 676 осіб, що вдвічі більше, ніж у Бразії, яка на другому місці – 64 265 жертв.

Фото: Dreamstime

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