Статистика коронавірусу в світі на 6 липня говорить про 11 419 529 хворих, за добу захворіло ще 152 тис. осіб.
Водночас повністю одужали 6 535 495 пацієнтів, з яких понад 90 тис. за добу. Померло від Covid-19 536 776 осіб.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США — 2 888 585;
- Бразилія — 1 603 055;
- Росія — 680 283;
- Індія — 673 165;
- Перу — 302 718.
Країни з найбільшою кількість смертей від Covid-19:
- США — 129 946;
- Бразилія — 64 867;
- Велика Британія — 44 305;
- Італія — 34 861;
- Мексика — 30 639.
Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:
- США — 44 350
- Бразилія — 26 209;
- Індія — 23 932;
- Південна Африка — 8 773;
- Мексика — 6 914.
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За кількістю хворих Україна займає 34 місце — між Кувейтом і Казахстаном. Станом на 5 липня в країні зафіксовано 48 500 хворих.
Карантин в інших країнах
З 4 липня у Великій Британії відкрилися бари, ресторани і перукарні.
У більшості країн карантин починають посилювати після введених послаблень, зокрема, це стосується дозволу на в’їзд.
Іспанська Галісія вводить локальний карантин в районі Ла Марінья через загрозу поширення коронавірусу.
Також в Іспанії 4 липня був закритий округ в межах міста Льейда через спалах коронавірусу. Влада заявила, що рух з і в район Сагрія в межах міста Льейда буде обмежено.
Естонія оновила список країн, після приїзду з яких необхідно пройти двотижневу самоізоляцію. Таким чином, з 6 липня це правило почне стосуватися Чехії та Хорватії.
Також з 6 липня Греція закриває свій кордон для громадян Сербії.
Статистика коронавірусу в світі 5 липня
Станом на 5 липня у світі було зафіксовано 11 267 309 хворих. Добовий приріст вчора склав 70 тис. осіб і це вперше за кілька днів, коли він менше 100 тисяч.
Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 129 676 осіб, що вдвічі більше, ніж у Бразії, яка на другому місці – 64 265 жертв.