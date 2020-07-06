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Факти / Світ

Переповнені відпочивальниками: Іспанія частково закриє пляжі через карантин

Влада Іспанії закрила 50 пляжів у регіоні Андалусія через поширення коронавірусу.

Втім, очікують, що вони відновлять роботу до кінця тижня.

Місцева влада виявила багато порушень під ча свихідних – пляжі були переповнені, тому люди не дотримувались дистанції.

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У регіоні Галісія в деякі райони заборонено їздити. Там діє масковий режим і заборона на публічні зустрічі.

Ввели обмеження у Каталонії – район Сергія заблокований для поїздок.

Карантин в Іспанії

Іспанія у травні була третьою у світовому антирейтингу за кількістю хворих на коронавірус.

За час пандемії в Іспанії виявили в цілому 251 тис. випадків коронавірусу, більше 28 тис. чоловік померло.

У Іспанії центром спалаху стали великі міста на травневі свята. Тоді, у містах пройшли великі демонстрації, на яких коронавірус підхопили сотні людей.

Нині країна поступово скасовує карантинні обмеження.

Наприклад, 1 липня Іспанія дозволив туристам приїжджати у країну та не відбувати обов’язковий 14-денний карантин.

Джерело: Marca

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