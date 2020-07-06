Уханьський інститут вірусології зберігав зразки нового типу коронавірусу з 2013 року.

Це виявило британське ЗМІ The Sunday Times у своєму розслідуванні.

Автори переконують, що у 2013 році на шахті у Китаї шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію, після чого заморожені зразки вірусу були відправлені до лабораторії в Ухані.

Троє працівників шахти померли, ймовірно через коронавірус, який був переданий від кажанів.

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Також з доповіді про Сovid-19 відомо, що він на 96,2% схожий на зразок вірусу RaTG13, який знайшли у 2013 році у гірників.

Учені заявляють, що різниця між зразками все ще може означати еволюційну відстань у десятиліття.

У травні 2020 року директор Інституту вірусології в Ухані повідомив, що лабораторія не має зразка вірусу RaTG13, тому розповсюдження Сovid-19 не розпочалося з них.

Наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цей факт. Проте президент США Дональд Трамп стверджує, що бачив докази того, що джерелом спалаху коронавірусу стала саме лабораторія в Ухані.

Коронавірус у світі

За статистикою наразі у світі зафіксовано 11 419 529 хворих, за добу захворіло ще 152 тис. осіб. Повністю одужали 6 535 495 пацієнтів, з яких понад 90 тис. за останню добу. Померли від коронавірусу 536 776 осіб.

Найбільша кількість інфікованих у США (2 888 585), Бразилії (1 603 055), Росії (680 283), Індії (673 165) та Перу (302 718).