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В Іспанії політик приймав душ під час відеоконференції: кадри потрапили до мережі

В Іспанії генеральний секретар Соціалістичної партії робітників у місті Торрелавега Бернардо Бустільо випадково зазняв себе у душі під час онлайн-конференції.

Через цей скандальний випадок політичний діяч пішов у відставку.

Чоловік брав участь у відеоконференції увесь день, а під вечір вирішив сходити в душ, адже йому ще треба було відвезти доньку на заняття та піти на іншу роботу. Через такий щільний графік він вирішив поєднати похід до ванної кімнати та участь у зустрічі, але випадково забув вимкнути камеру.

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В Іспанії політик приймав душ під час відеоконференції: кадри потрапили до мережі

Його колеги та журналісти стали свідками того, як чоловік приймав душ онлайн. Через цю скандальну ситуацію він подав у відставку, хоча, за його словами, у його вчинкові немає нічого ганебного. Інцидент трапився через завантаженість роботою.

Іспанія скасувала обов’язковий карантин для іноземних туристів з 1 липня.

Це рішення не стосується тих громадян інших країн, які прибули в країну до цього числа.

Вони мають відбути 14-денний карантин.

Джерело: Independent

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