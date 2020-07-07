Дубай відкриває кордони для туристів

З 7 липня Дубай відкриває свої кордони для іноземних туристів.

Після прибуття в емірат необхідно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, якому не більше 96 годин. Також його можна здати в аеропорту.

Якщо результат буде позитивним, людину направлять на двотижневий карантин за власний рахунок.

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Крім цього туристи повинні заповнити Форму декларації про стан здоров’я і придбати поліс міжнародного медичного страхування.

Резиденти Дубай, які зараз знаходяться за його межами, вже можуть повернутися. Вони теж повинні будуть здати тест і дотримуватися самоізоляцію до отримання результатів.

Коронавірус в ОАЕ

Станом на 7 липня в ОАЕ налічується 52 068 випадків зараження коронавірусом. Всього 324 людини померли від ускладнень Covid-19.