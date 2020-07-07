Станом на ранок 7 липня e світі вже 11 592 259 осіб захворіли yf коронавкоронавірус. 537 487 пацієнтів з Covid-19 померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

США – 2 935 716;

Бразилія – 1 623 284;

Індія – 697 413;

Росія – 686 852;

Перу – 305 703.

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Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США – 130 284;

Бразилія – 65 487;

Великобританія – 44 321;

Італія – 34 869;

Мексика – 44 321.

У світовій статистиці Україна знаходиться на 34 місці. Станом на 6 липня у країні зафіксовано 49 043 хворих.

Карантин в інших країнах

У Парижі відсьогодні (6 липня) запрацював Лувр. Всередині кількість людей обмежена, бронювати квитки треба виключно онлайн.

В Індії, попри те, що країна має 700 тис. випадків хворих на Covid-19, запрацював один із найвідоміших палаців світу – Тадж Махал.

У Британії знову відкриває свої двері Національна галерея.

Статистика коронавірусу у світі за 6 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі за 6 липня, хворих 11 419 529, за добу захворіло ще 152 тис. осіб. Повністю одужали 6 535 495 пацієнтів, з яких понад 90 тис. за добу. Померло від Covid-19 536 776 осіб.

Крім того, ще вчора Індія була на четвертому місці, а вже 7 липня увійшла в трійку лідерів за кількістю хворих на Covid-19.