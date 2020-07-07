Президент Бразилії захворів на коронавірус

У президента Бразилії Жаїра Болсонару 7 липня підтвердився позитивний результат тесту на коронавірус.
Очільник держави скасував усі заплановані поїздки та почав лікування.
Як повідомили у прес-службі президента, він приймає препарати гідроксихлорохин та азитроміцин.
Читайте: Збитки футбольних клубів Європи від коронавірусу сягнуть майже €3,6 млрд
Попередні тести показували негативний результат, однак після аналізів у понеділок, 6 липня, Covid-19 підтвердився.
За інформацією ЗМІ, цієї ночі у Жаїра Болсонару різко підскочила температура, однак вже вдень стан президента значно покращився.
Наразі очільник Бразилії перебуває у власній резиденції, а за його самопочуттям стежать медики.
Covid-19 в Бразилії
Бразилія вже майже місяць займає друге місце у світовому рейтингу країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусу.
Станом на вечір 7 липня у країні хворіє понад 1,6 млн громадян.
З початку пандемії Covid-19 президент Жаїр Болсонару виступив проти введення карантину.
На думку низки фахівців, саме тому Бразилія стала “антилідером” серед латиноамериканських країн за динамікою захворюваності.
Джерело: CNN Espanol