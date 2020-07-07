США планують заборонити використання соціальної мережі для обміну короткими відеороликами TikTok китайської компанії ByteDanc.

Про це заявив держсекретар Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, немає більш високого пріоритету, ніж просування безпечних і надійних додатків для користувачів в США.

Головний дипломат Вашингтона додав, що людям слід завантажувати додаток тільки тоді, якщо не боїтеся, що особиста інформація може потрапити до Китаю.

Також він додав, що не хотів би детальніше коментувати заборону на китайські соцмережі до того, як це зробить Трамп.

– Ми ніколи не надавали призначені для користувача дані уряду Китаю, і ми не будемо робити цього, якщо вони попросять, – сказав Помпео.

В Україні ж Верховна Рада підтримала постанову, за якою продовжила заборону ряду російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

Російські соціальні мережі та інтернет-сервіси, зокрема Mail.ru, ВКонтакте і Однокласники, заблоковані з 16 травня 2017 року.