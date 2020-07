ДТП в Китаї - подробиці ДТП, де автобус впав в річку

У Китаї автобус зі школярами впав у водосховище. Трагедія сталась у місті Аньшунь, що у провінції Гуйчжоу.

За попередніми даними 21 особа загинула і 15 постраждали.

Міський автобус на повній швидкості перетнув зустрічну смугу, пробив огорожу і вилетів у воду.

На місці інциденту працюють близько 100 рятувальників, в тому числі 17 водолазів.

#UPDATE: At least 21 dead and 15 injured as of 5:30 p.m. after a bus carrying passengers fell into a reservoir in the city of Anshun in southwest China’s Guizhou Province earlier Tuesday. https://t.co/prZueAvkZ4

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 7, 2020