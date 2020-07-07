ДТП в Китаї - подробиці ДТП, де автобус впав в річку

У Китаї автобус зі школярами впав у водосховище. Трагедія сталась у місті Аньшунь, що у провінції Гуйчжоу.
За попередніми даними 21 особа загинула і 15 постраждали.
Міський автобус на повній швидкості перетнув зустрічну смугу, пробив огорожу і вилетів у воду.
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На місці інциденту працюють близько 100 рятувальників, в тому числі 17 водолазів.
#UPDATE: At least 21 dead and 15 injured as of 5:30 p.m. after a bus carrying passengers fell into a reservoir in the city of Anshun in southwest China’s Guizhou Province earlier Tuesday. https://t.co/prZueAvkZ4
— China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 7, 2020
A total 18 people were rescued from a bus that fell into a reservoir in Anshun, SW China’s Guizhou Province, at Tuesday noon, local authorities said, confirming passangers included students taking the national college entrance exam. The rescue operation remains underway. pic.twitter.com/CphOGYKkrs
— China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 7, 2020
Автобус впав з мосту
Пасажирський автобус впав з мосту у центрі Варшави 25 червня. Одна людина загинула, 17 травмовані.
Передня частина автобуса впала з висоти п’ять метрів, тоді як зад залишився на дорозі.
Громадський транспорт їхав по маршруті №186.
П’ятеро людей досі перебувають у лікарні.
Джерело: Global Times
Фото: Global Times