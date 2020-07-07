ДТП в Китаї - подробиці ДТП, де автобус впав в річку

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Факти / Надзвичайні події

У Китаї автобус із школярами впав у водосховище, десятки загиблих

У Китаї автобус зі школярами впав у водосховище. Трагедія сталась у місті Аньшунь, що у провінції Гуйчжоу.

За попередніми даними 21 особа загинула і 15 постраждали.

Міський автобус на повній швидкості перетнув зустрічну смугу, пробив огорожу і вилетів у воду.

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На місці інциденту працюють близько 100 рятувальників, в тому числі 17 водолазів.

Автобус впав з мосту

Пасажирський автобус впав з мосту у центрі Варшави 25 червня. Одна людина загинула, 17 травмовані.

Передня частина автобуса впала з висоти п’ять метрів, тоді як зад залишився на дорозі.

Громадський транспорт їхав по маршруті №186.

П’ятеро людей досі перебувають у лікарні.

Джерело: Global Times

Фото: Global Times

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