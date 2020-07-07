У США кількість хворих на Covid-19 досягає 3 млн

Станом на 7 липня у США кількість хворих на коронавірус досягає 3 млн. Зараз це найбільший показник захворюваності в світі.

Побороти хворобу змогли 924 148 осіб. Найбільша кількість тих, хто одужав, фіксується в Нью-Йорку, де вилікувалися 71 040 осіб. У штаті Мічиган повідомили про 52 841 пацієнтів, що одужали.

У штаті Нью-Джерсі зафіксували 30 729 тих, хто одужав.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в США померли 130 285 осіб.

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Найбільша кількість померлих фіксується в Нью-Йорку. У місті від коронавірусц померли 32 219 осіб.

За словами президента США Дональда Трампа, він бачив докази того, що спалах коронавірусц виникла саме в лабораторії в Ухані.

Станом на ранок 7 липня в світі вже 11 592 259 осіб захворіли на коронавірус. 537 487 пацієнтів з Covid-19 померли.