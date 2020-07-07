Вчені із Сінгапуру прогнозують появу нового коронавірусу впродовж десятиліття, який передаватиметься від тварини до людини.

Директор програми з нових інфекційних хвороб медичної школи Дюка професор Ван Лінфа зазначив, що Covid-19 – це третій коронавірус, але не останній.

– Абсолютно точно варто очікувати поширення нового коронавірусу. Але існує невизначеність, коли це станеться та наскільки буде серйозним спалах, — сказав Ван Лінфа.

Також він повідомив, що наразі вчені стурбовані тим, що Sars-CoV-2, вірус який викликає Covid-19, зможе передаватись від людини до тварини, а пізніше знову перейти до людини.

Читайте: Коронавірус у світі: кількість хворих на 7 липня

Професор Ван Лінфа, який у 2013 році після виявлення MERS (близькосхідного респіраторного синдрому), вже передбачав появу в найближчі роки нового типу коронавірусу та визначив небезпечну ситуацію у Південній Америці, де наразі у Бразилії кількість хворих перевищує 1,6 млн осіб.

За його словами, песимістичною є можливість зворотного зараження кажанів, які мешкають у багатьох країнах.

Заступник керівника Школи громадського здоров’я імені Со Сві Хока при Національному університеті Сінгапуру Алекс Кук зазначив, що на сьогодні кількість заражених коронавірусом може бути у 10 разів більша від офіційних показників.

– Вчені не можуть знати точну кількість хворих, оскільки у багатьох коронавірус проходить безсимптомно, – наголосив вчений.

За його слова, єдиним способом визначити точну кількість – проводити тести на антитіла.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 липня в Україні зафіксовано 49 607 осіб з коронавірусом, з них 564 – за останню добу. 21 людина померла, а 490 пацієнтів одужали за добу. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Найбільша кількість хворих нараховується у Львівській області (6 445), у Києві (5 665), у Чернівецькій області (5 032), Рівненській (4 228), Закарпатській (3 458).

Джерело: The Straits Times