Бубонна чума в Китаї та Монголії не несе підвищеного рівня небезпеки.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– На сьогодні ми не вважаємо, що йдеться про підвищену загрозу, але ми ретельно стежимо за ситуацією, – повідомила представник ВООЗ Маргарет Харріс.

Вона вказала, що ВООЗ тісно співпрацює з китайською та монгольською владами щодо ситуації з бубонною чумою.

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Також вона додала, що подібні випадки зараження чумою добре піддаються лікуванню і ця хвороба завжди існувала серед людей протягом багатьох століть.

У понеділок, 6 липня, стало відомо про новий випадок бубонної чуми. На заході Монголії в аймаку Баян-Улгій заразився 15-річний підліток, який з’їв м’ясо бабака. До цього повідомлялося про два випадки зараження на заході Монголії і про один випадок у районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Спалах бубонної чуми

5 липня на півночі Китаю через спалах бубонної чуми був запроваджений режим підвищеної епідеміологічної небезпеки.

Зараження відбулося в автономному районі Внутрішня Монголія в Баян-Нур на півночі Китаю. Місцевий житель звернувся до лікарні з симптомами хвороби. Влада попередила громадян, що бубонна чума передається від людини до людини і є дуже заразною. Також вони закликали мешканців не їсти м’ясо гризунів, адже вони можуть бути переносниками.

В окрузі запровадили третій рівень режиму оповіщення з чотирьох можливих.