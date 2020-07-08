Станом на 8 липня в усьому світі зафіксували 11 798 678 випадків коронавірусу.
За весь час пандемії вилікувалися 6 416 665 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 543 535 пацієнтів.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 993 759;
- Бразилія – 1 668 589;
- Індія – 719 665;
- Росія – 693 215;
- Перу – 309 278.
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Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 131 455;
- Бразилія – 66 741;
- Велика Британія – 44 476;
- Італія – 34 899;
- Мексика – 32 014.
Серед усіх країн Україна займає 34 позицію за кількістю випадків коронавірусу. Станом на 7 липня в країні зафіксовано 49 607 хворих.
Як проходить карантин в інших країнах
В Ізраїлі заявили, що зіткнулися з другою хвилею коронавірусу. Міністр охорони здоров’я країни озвучив новий план дій, за яким Ізраїль змушений буде повернутися до тих обмежувальних заходів, які були в травні.
В Іспанії ще один регіон відправили на самоізоляцію. Тепер локальний карантин запроваджений в області Галісія в прибережному регіоні Ла-Марино.
Статистика коронавірусу в світі за 7 липня
За статистикою коронавірусу в світі 7 липня, зафіксовано було 11 592 259 випадків хвороби.
Тоді повідомлялося про 537 487 летальних випадків від коронавірусної інфекції.