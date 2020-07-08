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Коронавірус у світі: кількість хворих на 8 липня

Станом на 8 липня в усьому світі зафіксували 11 798 678 випадків коронавірусу.

За весь час пандемії вилікувалися 6 416 665 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 543 535 пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 2 993 759;
  • Бразилія – 1 668 589;
  • Індія – 719 665;
  • Росія – 693 215;
  • Перу – 309 278.

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Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

  • США – 131 455;
  • Бразилія – ​​66 741;
  • Велика Британія – 44 476;
  • Італія – ​​34 899;
  • Мексика – 32 014.

Серед усіх країн Україна займає 34 позицію за кількістю випадків коронавірусу. Станом на 7 липня в країні зафіксовано 49 607 хворих.

Як проходить карантин в інших країнах

В Ізраїлі заявили, що зіткнулися з другою хвилею коронавірусу. Міністр охорони здоров’я країни озвучив новий план дій, за яким Ізраїль змушений буде повернутися до тих обмежувальних заходів, які були в травні.

В Іспанії ще один регіон відправили на самоізоляцію. Тепер локальний карантин запроваджений в області Галісія в прибережному регіоні Ла-Марино.

Статистика коронавірусу в світі за 7 липня

За статистикою коронавірусу в світі 7 липня, зафіксовано було 11 592 259 випадків хвороби.

Тоді повідомлялося про 537 487 летальних випадків від коронавірусної інфекції.

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