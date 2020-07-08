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Факти / Світ

Китай є найбільшою загрозою для США – директор ФБР

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що шпигунство і крадіжки зі сторони уряду Китаю представляють найбільшу довгострокову загрозу для майбутнього США.

Виступаючи в Гудзонівському інституті у Вашингтоні, він описав багатопланову кампанію зривів.

Рей сказав, що Китай почав переслідувати китайських громадян, які живуть за кордоном, примушуючи їх повернутися, і працював над тим, щоб поставити під загрозу дослідження США щодо коронавірусу.

– Китай бере участь в зусиллях всієї держави, щоб стати єдиною наддержавою у світі будь-якими необхідними засобами, – додав він.

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Директор ФБР змалював похмуру картину китайського втручання, широкомасштабної кампанії економічного шпигунства, крадіжки даних і грошей, а також незаконної політичної діяльності з використанням хабарництва і шантажу для впливу на політику США.

Санкції проти Китаю

В середині червня президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає нові санкції щодо організацій та влади Китаю.

Причиною нових санкцій стало порушення прав мусульман-уйгурів у Китаї.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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