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Факти / Світ

Офіційно: США вийдуть з ВООЗ у 2021 році

Президент США Дональд Трамп офіційно ухвалив рішення вивести США з складу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Джаррік підтвердив, що США повідомили їм про свій висновок, починаючи з 6 липня 2021 року.

Незважаючи на дзвінки з ЄС та інших країн, він сказав, що вийде з організації перенаправляє кошти в інше місце.

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Тепер він повідомив ООН і Конгрес про свої наміри, хоча процес може зайняти не менше року.

Водночас,  Джо Байден, який кине виклик Дональду Трампу на президентських виборах в листопаді, повідомив, що скасує це рішення у випадку перемоги.

– У мій перший день на посаді президента я приєднаюся до ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені.

Про наміри вивести США з ВООЗ Трамп повідомив ще в травні цього року. Президент стверджує, що організація перебуває під контролем Китаю після пандемії коронавірусу.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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