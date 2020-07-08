Дистанційна робота після коронавірусної кризи стане одним із структурних елементів економіки Бельгії. Зокрема, кожен третій співробітник продовжить працювати у віддаленому режимі.

Водночас більшість з них трудитимуться з дому один-два дні на тиждень. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у червні 2020 року компанією SD Worx і опублікованого газетою L’Echo.

На 92% підприємств сказали, що коронавірус став прискорювачем для впровадження дистанційної роботи.

Зокрема, дев’ять з десяти роботодавців готові пропонувати своїм співробітникам можливість віддаленої роботи, а до кризи таких було тільки половина.

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Вони також планують збільшити обсяг роботи, оскільки бачать в цьому вигоду.

Думку роботодавців не поділяють німецькі медики з Центрального інституту психічного здоров’я у Мангеймі.

Вони вважають, що віддалена робота сприяє вживанню алкоголю.

Справа в зміні способу життя – не потрібно на роботу, зустрічатися з колегами.

А спиртні напої знімають стрес, відчуття тривоги і страху під час пандемії.

Джерело: L’Echo