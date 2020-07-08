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Факти / Світ

Шахраював на іспиті та не ходив до церкви: книга племінниці Трампа потрапила до журналістів

Нова книга племінниці президента США Дональда Трампа Мері Трамп зображує президента як емоційно зіпсованого нарциса, який обманював, щоб просунутися вперед.

Сім’я американського лідера подала до суду з вимогою припинити публікацію книги під назвою Надто багато і ніколи не досить: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину в світі, випуск якої заплановано на 14 липня.

У книзі клінічний психолог Мері Трамп стверджує, що президент Дональд Трамп має велику кількість психологічних патологій.

– Справа в тому, що патології Дональда настільки складні, а його поведінка так часто незрозуміла, що для встановлення точного і всеосяжного діагнозу потрібен повний набір психологічних і нейрофізичних тестів, за які він ніколи не сяде.

Газета New York Times, яка отримала попередній екземпляр, надрукувала деякі скандальні твердження з книги.

У ній, зокрема, пишеться, що Трамп заплатив хлопцю за здачу вступного іспиту до коледжу, коли він навчався в середній школі у Нью-Йорку. Його високий бал на тесті допоміг йому отримати місце в престижній школі.

У книзі також є цитата сестри президента Меріанн Трамп Баррі, яка називає його “клоуном, який не має жодного принципу”. Сестра також висловила здивування з приводу підтримки його серед християн-євангелістів у Сполучених Штатах.

– Єдиний раз, коли Дональд ходив до церкви, це коли камери були там, – сказала під запис Меріанн.

Читайте: Трамп не звертав уваги на негативну інформацію про Путіна – Болтон

Це “книга брехні” – Білий дім

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макінані у вівторок назвав мемуари “книгою брехні”.

– Це безглузді, абсурдні звинувачення, які не мають абсолютно жодного відношення до істини. Ще не бачили книгу, але це книга брехні, – сказала вона журналістам.

Фото: Dreamstime

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