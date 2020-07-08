США можуть збільшити військову допомогу Україні у 2021 році

Комітет з асигнування Палати представників Конгресу США в проекті бюджету на 2021 рік пропонує збільшити на $25 млн військову допомогу Україні.

У разі позитивного схвалення, Україна наступного року може отримати $275 млн. Кошти пропонують спрямувати на підготовку військових, надання озброєння, підтримку розвідки.

Крім того, у комітеті зазначили, що міністр оборони США повинен повідомляти Конгрес про будь-які затримки у виділенні коштів.

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Тепер документ повинні затвердити Палата представників та американський Сенат. Тільки після цього проект бюджету надійде на підпис президенту США.

Цьогоріч США затвердили пакет допомоги Україні у сфері безпеки та оборони на суму $250 млн по лінії Пентагону.

Він передбачає надання нашій країні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ.

Окремий акцент у цьогорічному пакеті безпекової допомоги робиться на підтримці Військово-морських сил ЗСУ.

Джерело: Комітет з асигнування Палати представників США