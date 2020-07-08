В Італії на березі озеро Комо шість осіб оштрафували за те, що вони в оголеному вигляді не дотримувалися соціальної дистанції і були без масок.

За дотриманням соціальної дистанції під час пандемії коронавірусу ретельно стежить поліція.

За неналежну поведінку штрафи отримали шість чоловіків у віці від 43 до 78 років. Кожному доведеться заплатити по €3 333 (більше 100 тис. грн).

Загалом патрульні нарахували близько 70 осіб, які відпочивали на пляжах озера Комо. За попередньою інформацією, це туристи з Латинської Америки та Східної Європи.

Читайте: Нерухомість під час карантину: як змінилися ціни на житло

В Італії найбільше від коронавірусу постраждав північний регіон Ломбардія. Зараз влада всіма способами намагається обмежити масове скупчення людей на пляжах.

Незважаючи на те, що карантин у Італії послаблюють, дотримуватися соціальну дистанцію і носити маску все ще необхідно.

У всьому світі Іспанія зараз займає дев’яту позицію за кількістю хворих на коронавірус. У країні станом на 8 липня зафіксовано 252 130 випадків коронавірусної інфекції.

Повністю вилікувалися від хвороби 150 376 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 28 392 людини.

Штрафують за недотримання карантинних заходів і в Україні. Для фізичних осіб за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. до 32 тис. грн, для посадовців – від 34 тис. до 170 тис. грн.