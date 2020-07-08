В Японії на острові Кюсю через негоду загинули майже 60 осіб, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Майже три дні на острові йшли сильні зливові дощі, через це виникли зсуви і повені.

За офіційними даними, негода забрала життя 57 осіб, три людини знаходяться в стані клінічної смерті.

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Зараз зливові дощі перемістилися в центральну частину острова Хонсю. У префектурах Нагано і Гіфу місцева влада попередила 54 тис осіб про необхідність евакуації.

Близько 20 тис військових були спрямовані на допомогу місцевим рятувальникам.

Негода в Україні

Через сильні повені з 22 до 24 червня 2020 року в Україні загинули три людини. У чотирьох областях країни негода завдала мільйонних збитків.

Через підйом води в гірських річках сотні населених пунктів були затоплені.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду допомогти місцевим мешканцям з ліквідацією наслідків повені у Західній Україні.

Джерело: NHK