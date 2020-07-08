Всесвітня організація охорони здоров’я вивчає докази можливості передавання коронавірусу через повітря.

Представник ВООЗ Марія Ван Керхове заявила, що найближчим часом організація доповідатиме про аналіз цієї інформації.

Потреба у вивченні цього питання з’явилася після того, коли 200 вчених з 32 країн світу заявили про можливість повітряного та аерозольного шляхів передавання коронавірусу.

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Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

З початку поширення коронавірусу в світі науковці з усіх країн почали працювати над створенням вакцини від Covid-19.

Але поки ці дослідження і експерименти не мали успіху.

За оцінкою ВООЗ, розробка рятівної вакцини обійдеться у $31 млрд.