У провінції Гуйчжоу (Китай) нібито помітили дракона, точніше звуки, які він видає з-під землі. Йдеться про схил гори Сюшуй, де можна почути дивні та аномальні звуки. Користувачі одразу їх почали порівнювати з гарчанням дракона.

Місцеві жителі, туристи і конспірологи рвонули туди, щоб зафіксувати дракона. Тому владі Гуйчжоу довелося встановити там контрольно-пропускні пункти, щоб люди не збиралися в потенційно небезпечній зоні. Конспірологи заявили, що, мовляв, влада так хоче приховати загадкову істоту.

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Однак, за іншою версією, реалістичнішою, це зовсім не дракон, а пташка – триперстка жовтонога. У неї сильний голос, а в період розмноження самки видають настільки гучні звуки, що їх можна почути на відстані у 100 метрів.

Символ дракона у Китаї посів почесне місце у культурі. Дракон означає владу, мужність, багатство, врожайність і державність. 100 – 400 років тому звичайну людину могли стратити через носіння або інше застосування цього символу.