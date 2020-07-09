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Amazon заплатить $134,5 тис. штрафу за продаж товарів в анексований Крим

З листопада 2011 року до жовтня 2018-го компанія Amazon в порушення санкцій, накладених США на РФ через анексію Криму, відправляла товари на півострів. Міністерство фінансів США оштрафувало інтернет-магазин на $134 523.

У цей період Amazon надавав товари і послуги людям, що фігурують в санкційних списках.

Водночас у Мінфіні називають причиною порушень некоректну роботу автоматизованих системи Амаzоn з перевірки клієнтів.

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У компанії свою провину визнали, самі повідомили про порушення та погодилися виплатити штраф.

США запровадили санкції проти Росії через анексію Криму у 2014 році. У лютому 2020-го президент Дональд Трамп вчергове продовжив їх дію.

Так само зробили у ЄС у червні, на рік продовживщи заборону європейським компаніям на вкладання інвестицій в окупований Крим та імпортування товарів з півострова.

Їм забороняється підприємницька діяльність на території окупованого півострова, купівля нерухомості та бізнесу.

Джерело: treasury.gov

Фото: Dreamstime

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