За даними Університету Джона Гопкінса, загальна кількість випадків Covid-19 у світі перевищила позначку в 12 млн, а кількість смертей зросла до майже 549 тис.

Станом на ранок четверга загальна кількість випадків становила 12 012 125, а число загиблих зросло до 548 896.

У США було зареєстровано найбільшу в світі кількість випадків інфікування і смертності 3 054 650 і 132 298 відповідно.

Бразилія посіла друге місце з 1 713 160 випадками інфекції та 67 964 смертельними випадками.

За кількістю випадків коронавірусу Індія посідає третє місце (742 417), за нею слідують Росія (699 749), Перу (312 911), Чилі (303 083), Велика Британія (288 511), Мексика (275 003), Іспанія (252 513), Іран (248 379), Італія (242 149).

Іншими країнами з більш ніж 10 тис. смертей є Велика Британія (44 602), Італія (34 914), Мексика (32 796), Франція (29 936), Іспанія (28 396), Індія (20 642), Іран (11 731 ), Перу (11 133) і Росія (10 650).

Серед усіх країн Україна посідає 33 позицію за кількістю випадків коронавірусу (51 457 випадків станом на 8 липня).

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Коронавірус у світі – детально

В Африці під час пандемії коронавірусу померло більше людей, ніж під час спалаху Ебола, яка тривала з 2014 до 2016 року, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я в середу.

Французький уряд вживає заходів безпеки у зв’язку з другою можливою хвилею коронавірусу, однак не має наміру знову вводити на території усієї країні режим ізоляції, заявив у середу прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Universal Pictures відклала релізи Кендімен, п’ятої частини Судної ночі під назвою Вічна чистка, Хеловін вбиває і Хеловін закінчується в зв’язку зі стрімким зростанням кількості випадків коронавірусу в США за останні тижні.

Згідно зі статистикою коронавірусу в світі станом на 8 липня було зафіксовано було 11 798 678 випадків хвороби.