Мера Сеула (столиця Південної Кореї) Пак Вон Суна знайшли мертвим.

Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Напередодні дочка Пак Вон Суна заявила в поліцію, повідомивши, що її батько пропав безвісти. Вона зазначила, що батько пішов з дому кілька годин тому після того, як сказав слова, які звучали як заповіт.

Правоохоронці ввели пошукову в районі Сонбук-гу на півночі Сеула, де останній раз був зафіксований сигнал його мобільного телефону. Зараз телефон вимкнений. У пошуковій операції задіяли безпілотники та службових собак.

Джерело: Yonhap