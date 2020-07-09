PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Мер Сеула Пак Вон Сун знайдений мертвим – ЗМІ

Мера Сеула (столиця Південної Кореї) Пак Вон Суна знайшли мертвим.

Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Напередодні дочка Пак Вон Суна заявила в поліцію, повідомивши, що її батько пропав безвісти. Вона зазначила, що батько пішов з дому кілька  годин тому після того, як сказав слова, які звучали як заповіт.

Правоохоронці ввели пошукову в районі Сонбук-гу на півночі Сеула, де останній раз був зафіксований сигнал його мобільного телефону. Зараз телефон вимкнений. У пошуковій операції задіяли безпілотники та службових собак.

 

Джерело:  Yonhap

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка