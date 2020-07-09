У Кремлі називають цілком імовірним, що президент РФ Володимир Путін при вітає Віктора Януковича з днем народження.

Про це розповів прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

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– Цілком можливо, проте поки мені невідомо, що президент дзвонив Януковичу. Але оскільки він не є чинним президентом, то навіть якщо такий дзвінок відбудеться, ми не обов’язково будемо про це повідомляти. Президент щодня багатьох вітає з днем народження, – зазначив Пєсков.

Також він зазначив, що не може відповісти на запитання про політичні перспективи Януковича в Україні, бо не знає ніяких рейтингів, які б це ілюстрували.

Справа Януковича

У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив Віктора Януковича до 13 років за статтею державна зрада.

А 12 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.