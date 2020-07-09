У Ватикані розділили сіамських близнюків зі зрослими судинами мозку

У госпіталі імені Немовляти Ісуса у Ватикані було проведено першу в історії операцію із розділення сіамських близнюків зі зрощеними черепом та судинами мозку.

В операції, яка тривала понад 18 годин, брали участь 30 медиків.

За декілька днів після успішного оперуванням близнючкам Ервіні й Префіні із Центрально-Африканської Республіки виповнилося 2 роки.

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Цікаво, що операція стала можливою завдяки випадковій зустрічі матері дівчаток та керівниці госпіталю Маріелли Енок декілька років тому.

Тоді Енок запропонувала матері прооперувати немовлят безкоштовно. Підготовка до операції тривала два роки.

Розчулена мати близнючок щиро вдячна лікарям і тепер мріє, аби дітей хрестив Папа Римський Франциск. Вона переконана, що її дівчатка народилися двічі.

– Якби я не ризикнула поїхати до Ватикану, то не знаю, яка б у них була доля. Мої маленькі донечки виростуть, вивчаться і стануть вивчитися лікарями, аби допомагати іншим дітям, — сказала вона.

“Дивні” близнюки у Китаї

На початку червня стало відомо про те, що у китайській провінції Хубей жінка народила двох близнюків з різницею в 10 років завдяки процедурі штучного запліднення.

У 2009 році вона завагітніла і в червні 2010 року у неї народився син Лу Лу. Коли він трохи підріс, то попросив у батьків брата або сестру.

41-річна Ван повторно звернулася до тієї ж клініки, де залишилися ембріони з минулої процедури.

Після народження другої дитини батьки назвали її Тонг Тонг, що означає Такий самий.

Джерело: Bambino Gesù Hospital

Фото: Bambino Gesù Hospital