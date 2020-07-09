ЄС хоче перейти з нафти та природного газу на водень

У Європейському Союзі хочуть замінити нафту та природній газ на водень, щоб використовувати тільки чисті технології.

Він не виділяє при згорянні газів, які сприяють зміні клімату, розповів виконавчий віце-президент Колегії Єврокомісії Франс Тіммерманс.

У ЄС розробити план з трьох етапів, за яким в Євросоюзі до 2024 року мають виготовляти майже мільйон тонн цієї речовини, а до 2030 – 10 млн т.

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До 2050 року планується створення самодостатньої водневої індустрії, яка замінить викопні палива.

У Європі створюють Європейський альянс чистого водню, який опікуватиметься питанням.

Північний потік-2 будується

Данія дозволила добудувати газопровід Північний потік-2 по своїй території. Водночас проти будівництва газогону із РФ виступає Україна, Польща та країни Балтії.

Президент США Дональд Трамп розкритикував будівництво газопроводу Північний потік-2 та назвав його голкою, на який підсідає Європа.