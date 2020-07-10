В умовах світової кризи, спричиненої пандемією Covid-19, держави замість кредитування повинні зосередитись на інвестиціях в капітали компаній.

Таку думку висловила головний економіст МВФ Гіта Гопінат.

– Державна підтримка – це не про збільшення боргів, а про інвестиції. Якщо ігнорувати цей принцип, сотні компаній вийдуть із кризи із мільйонними збитками у вигляді боргів. Натомість інвестиції стануть рятувальним кругом для бізнесу, – переконана Гопінат.

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Також в організації попередили, що відновлення світової економіки до показників 2019 року буде нерівномірним та невизначеним.

Наприкінці червня в МВФ прогнозували глибокий спад економіки у 2020 році із її повільним відновленням до кінця 2021 року.

Різке падіння економіки України

У Міжнародному валютному фонді назвали дві головні причини падіння економіки України на 8,2% у 2020 році.

Першим фактором став слабкий запас накопичень українських домогосподарств, другим – обмежена фіскальна підтримка економіки.

У фонді пояснили, що рівень споживання дуже сильно впав і падатиме ще більше, якщо немає запасу грошових накопичень