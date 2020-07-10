Релігійні церемонії тепер уже в мечеті Айя-Софія в Стамбулі (Туреччина) почнуться з 24 липня.

Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган.

– Ми плануємо відкрити мечеть Айя-Софія для молінь 24 липня, – розповів Ердоган.

За його словами, мечеть Айя-Софія буде відкритою, як для громадян Туреччини, так і для туристів.

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Крім того, він закликає поважати рішення суду щодо повернення Айя-Софії статусу мечеті. Заперечення проти цього будуть розцінюватися як порушення турецького суверенітету.

Собор Святої Софії став мечеттю

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ, згідно з яким статус собору Святої Софії буде змінений. Так, музей Айя-Софія став мечеттю.

Рішення про зміну статусу ухвалила Державна рада Туреччини – вищий суд в адміністративних справах.

Айя-Софія є пам’ятником всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак в організації заявили, що через зміну статусу Айя-Софія може втратити це звання.