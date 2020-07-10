За статистикою коронавірусу 10 липня у світі зафіксовано 12 232 745 випадків хвороби.
За весь час пандемії одужали 6 707 030 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 554 304 осіб.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 3 114 746;
- Бразилія – 1 755 779;
- Індія – 767 296;
- Росія – 706 240;
- Перу – 316 448.
Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 133 241;
- Бразилія – 69 184;
- Велика Британія – 44 687;
- Італія – 34 926;
- Мексика – 33 526.
За кількістю хворих на коронавірус Україна займає 34 позицію. Станом на 9 липня в країні зафіксували 51 224 випадки хвороби.
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Карантин в інших країнах
У Шотландії влада оголосила про те, що туристи з Іспанії та Сербії повинні будуть проходити обов’язкову самоізоляцію протягом 14 днів.
Для країн ЄС свої кордони відкриває Грузія. Тепер дозволені подорожі в країну авіарейсами для громадян Німеччини, Франції, Латвії, Литви та Естонії.
Громадяни, які прибувають з цих країн, не проходитимуть двотижневий карантин. Однак необхідно буде повідомити, чи були вони до прильоту в Грузію в іншій країні.
9 липня за статистикою випадків коронавірусу було зафіксовано 12 012 125, а число загиблих зросло до 548 896.
У США було зареєстровано найбільшу в світі кількість випадків інфікування і смертності 3 054 650 і 132 298 відповідно.