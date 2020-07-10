За статистикою коронавірусу 10 липня у світі зафіксовано 12 232 745 випадків хвороби.

За весь час пандемії одужали 6 707 030 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 554 304 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 3 114 746;

Бразилія – 1 755 779;

Індія – 767 296;

Росія – 706 240;

Перу – 316 448.

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

США – 133 241;

Бразилія – ​​69 184;

Велика Британія – 44 687;

Італія – ​​34 926;

Мексика – 33 526.

За кількістю хворих на коронавірус Україна займає 34 позицію. Станом на 9 липня в країні зафіксували 51 224 випадки хвороби.

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Карантин в інших країнах

У Шотландії влада оголосила про те, що туристи з Іспанії та Сербії повинні будуть проходити обов’язкову самоізоляцію протягом 14 днів.

Для країн ЄС свої кордони відкриває Грузія. Тепер дозволені подорожі в країну авіарейсами для громадян Німеччини, Франції, Латвії, Литви та Естонії.

Громадяни, які прибувають з цих країн, не проходитимуть двотижневий карантин. Однак необхідно буде повідомити, чи були вони до прильоту в Грузію в іншій країні.

9 липня за статистикою випадків коронавірусу було зафіксовано 12 012 125, а число загиблих зросло до 548 896.

У США було зареєстровано найбільшу в світі кількість випадків інфікування і смертності 3 054 650 і 132 298 відповідно.