Вчені з Мексики співпрацюватимуть з американськими колегами для розробки вакцини від коронавірусу.

Голова Департаменту Північної Америки міністерства закордонних справ Мексики Роберто Веласко повідомив, що буде досягнута відповідна домовленість про розробку вакцини.

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– До сьогодні ми співпрацювали у наданні медичних масок та апаратів штучної вентиляції легенів, а тепер була досягнута домовленість про роботу над вакцинами від коронавірусу та методами його лікування, – заявив посадовець.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у середу провів у Вашингтоні переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Вони обговорили нову торговельну угоду Канади, Мексики та США, а також взаємодію у боротьбі з коронавірусною інфекцією, економічне відновлення країн після пандемії.

Окрім того, на цій зустрічі була підписана декларація про дружбу та співпрацю між Мексикою та США.

Вакцина від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що для розробки вакцини від коронавірусу потрібно $31 млрд.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус зазначив, що у світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин. А для ефективної протидії хвороби потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і у стислі терміни. Передбачається, що на її виготовлення потрібно до 18 місяців.

Джерело: Milenio