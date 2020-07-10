Через карантин, введений у зв’язку з пандемією коронавірусу, в деяких країнах може померти більше людей від голоду, ніж від Covid-19.

До такої думки прийшла міжнародна благодійна організація Oxfam.

Голод загрожує Ємену, Конго, Афганістану, Венесуелі, Сахель (Буркіна-Фасо), Ефіопії, Судану, Сирії і Гаїті.

– Бідні громади у всьому світу посилають чітке, термінове і неодноразове повідомлення: Голод може вбити нас до появи коронавірусу. У поєднанні з конфліктами що тривають, зростаючою нерівністю і ескалацією кліматичної кризи, ця пандемія потрясла і без того зруйновану продовольчу систему, і мільйони людей опинилися на межі голоду, – стверджує організація.

За їхніми підрахунками, якщо не почати діяти зараз, до 12 тис. чоловік в день можуть померти від голоду, який викликаний економічними і соціальними наслідками пандемії.

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ООН попередила про голод біблійних масштабів в результаті Covid-19 і про заходи щодо його стримування, прогнозуючи, що кількість людей, що живуть в умовах кризи, зросте до 270 млн до кінця року, що на 82% більше з 2019 року.

– В останні місяці ми зробили надзвичайні заходи, щоб спробувати звести кількість випадків Covid-19 до нуля. Тепер нам потрібні такі самі величезні зусилля, щоб зменшити голод до нуля.

Прогноз ВООЗ

ВООЗ заявляє про загострення пандемії коронавірусу в світі. Вона вже зруйнувала системи охорони здоров’я деяких найбагатших країн світу, проте деякі держави, які успішно дають відсіч хворобі, не мають великих коштів.

Джерело: Oxfam