Відпочинок у Грузії 2020: ціни, кращі місця та карантинні умови

Відпочинок у Грузії поєднав у собі спокійну атмосферу, яку можна віднайти біля моря та яскравий колорит, який ховається у стінах міста.

Грузія прекрасно підійде для морського відпочинку, де можна насолодитись мальовничими заходами та розслабитись перед початком трудових буднів.

Скільки коштує житло у Грузії, куди поїхати на море та що робити з карантинними умовами, читайте у нашому матеріалі.

Карантин у Грузії

Наприкінці червня міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що відновлення регулярного авіасполучення можуть відкласти до кінця липня-початку серпня.

Станом на 10 липня в’їзд українським туристам заборонено, однак є винятки, кому дозволений в’їзд у Грузію:

представникам дипломатичних представництв та їхнім сім’ям;

якщо один з членів сім’ї є громадянином Грузії;

членам гуманітарних місій;

особам, яким Грузія надали статус особи без громадянства;

особам, які мають нейтральні проїзні документи;

особам, які мають статус біженця в Грузії;

членам офіційних делегацій.

Для всіх іноземців, які прибувають у Грузію введений обов’язковий 14-денний карантин.

У разі виникнення проблем ви можете звертатися в Посольство України в Грузії.

Телефон гарячої лінії: +995 595 08 22 88.











Відпочинок у Грузії 2020: житло, ціни та карантинні умови / 3 фотографии

Оперативну оновлену інформацію ви можете знайти на сайті МЗС.

Погода у Грузії

Погода у Грузії прекрасно підходить для пляжного відпочинку, адже температура води близька до температури повітря.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Липень +26°С +19°С +25°С Серпень +27°С +18°С +26°С Вересень +25 °С +15°С +24°С

Температура повітря води вночі опускається на 10 градусів, тому денна спека спадає і можна спокійно гуляти вечірнім містом.

Куди та як поїхати на море у Грузії

Один з найпопулярніших місць для відпочинку на морі в Грузії є місто Батумі. Воно поєднало у собі не лише чисті пляжі та море, а й цікавий відпочинок у місті.

Батумі також користується популярність серед туристів через зручну транспортну розв’язку.

Так, у місті є аеропорт, у який літає і українська авіакомпанія Sky Up.

Квитки у два боки на середину серпня можна знайти в районі 5 тис. грн.

Дорога на автобусі від аеропорту займе у вас 20 хвилин, а коштуватиме 0,4 ларі.

Ларі – місцева валюта, яку зручно міняти з доларів.

1 ларі – 8,80 грн.

10 ларі – $3,3.

Де зупинитись у Батумі

У Батумі є безліч прекрасних готелів, які забезпечать вам комфортний відпочинок. Ми підібрали для вам кілька варіантів на різний бюджет.

Усі ціни вказані за двомісний номер на три ночі у серпні.

The Grand Gloria Hotel

Цей п’ятизірковий готель має все, що потрібно для безтурботного відпочинку. У всіх номерах є кондиціонери, а на сніданок діє система шведський стіл.















Відпочинок у Грузії 2020: житло, ціни та карантинні умови / 4 фотографии

Ціна: 9 184 грн

Radisson Blu Hotel Batumi















Відпочинок у Грузії 2020: житло, ціни та карантинні умови / 4 фотографии

До послуг гостей є великі номери з видом на море, усі вони оснащені кондиціонерами. Після сніданку можно поплавати у прохолодному басейні або просто поніжитись поруч на сонечку.

Ціна: 8 598 грн

Hotel orbi city sea view















Відпочинок у Грузії 2020: житло, ціни та карантинні умови / 4 фотографии

Цей готель має прекрасні відгуки та рекомендації. Інтер’єр асоціюється з морем та чудового підходить для відпочинку після насиченого дня.

Ціна: 6 336 грн

Pirosmani Mini Hotel















Відпочинок у Грузії 2020: житло, ціни та карантинні умови / 4 фотографии

Найбільша перевага цього готелю – ціна, однак за сніданок доведеться заплатити. Номери прості, але мають усі необхідне. До того ж, до моря йти лише 450 метрів.

Ціна: 1 188

Що подивитись у Батумі

У Батумі варто виділити достатньо часу на прогулянки містом, адже старою частиною міста можно блукати довго та насолоджуватись місцевим колоритом.

Також варто відвідати набережну та Парк чудес. Там є на що подивитись. Поруч також є мальовничий Батумський Ботанічний сад.

Поруч з садом розташована фортеця Петра, що стоїть на пагорбі, тому туди варто заглянути задля прекрасних видів.

У вечері можна покататися на канатній дорозі та зайти за кавою й солодощами у Турецький квартал.

Відпочинок в Україні

Якщо ви хочете надати перевагу відпочинку у межах країни, ми підготували для вас матеріал, де відпочити в Україні у 2020 році.

Обирати можна як серед усамітнення десь у будиночку в Карпатах, так і серед баз відпочинку на Чорному та Азовському морях.

Фото: Booking, Dreamstime