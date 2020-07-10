Відпочинок у Грузії 2020: ціни, кращі місця та карантинні умови

Відпочинок у Грузії поєднав у собі спокійну атмосферу, яку можна віднайти біля моря та яскравий колорит, який ховається у стінах міста.
Грузія прекрасно підійде для морського відпочинку, де можна насолодитись мальовничими заходами та розслабитись перед початком трудових буднів.
Скільки коштує житло у Грузії, куди поїхати на море та що робити з карантинними умовами, читайте у нашому матеріалі.
Карантин у Грузії
Наприкінці червня міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що відновлення регулярного авіасполучення можуть відкласти до кінця липня-початку серпня.
Станом на 10 липня в’їзд українським туристам заборонено, однак є винятки, кому дозволений в’їзд у Грузію:
- представникам дипломатичних представництв та їхнім сім’ям;
- якщо один з членів сім’ї є громадянином Грузії;
- членам гуманітарних місій;
- особам, яким Грузія надали статус особи без громадянства;
- особам, які мають нейтральні проїзні документи;
- особам, які мають статус біженця в Грузії;
- членам офіційних делегацій.
Для всіх іноземців, які прибувають у Грузію введений обов’язковий 14-денний карантин.
У разі виникнення проблем ви можете звертатися в Посольство України в Грузії.
Телефон гарячої лінії: +995 595 08 22 88.
Оперативну оновлену інформацію ви можете знайти на сайті МЗС.
Погода у Грузії
Погода у Грузії прекрасно підходить для пляжного відпочинку, адже температура води близька до температури повітря.
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Липень
|+26°С
|+19°С
|+25°С
|Серпень
|+27°С
|+18°С
|+26°С
|Вересень
|+25 °С
|+15°С
|+24°С
Температура повітря води вночі опускається на 10 градусів, тому денна спека спадає і можна спокійно гуляти вечірнім містом.
Куди та як поїхати на море у Грузії
Один з найпопулярніших місць для відпочинку на морі в Грузії є місто Батумі. Воно поєднало у собі не лише чисті пляжі та море, а й цікавий відпочинок у місті.
Батумі також користується популярність серед туристів через зручну транспортну розв’язку.
Так, у місті є аеропорт, у який літає і українська авіакомпанія Sky Up.
Квитки у два боки на середину серпня можна знайти в районі 5 тис. грн.
Дорога на автобусі від аеропорту займе у вас 20 хвилин, а коштуватиме 0,4 ларі.
Ларі – місцева валюта, яку зручно міняти з доларів.
- 1 ларі – 8,80 грн.
- 10 ларі – $3,3.
Де зупинитись у Батумі
У Батумі є безліч прекрасних готелів, які забезпечать вам комфортний відпочинок. Ми підібрали для вам кілька варіантів на різний бюджет.
Усі ціни вказані за двомісний номер на три ночі у серпні.
The Grand Gloria Hotel
Цей п’ятизірковий готель має все, що потрібно для безтурботного відпочинку. У всіх номерах є кондиціонери, а на сніданок діє система шведський стіл.
Ціна: 9 184 грн
Radisson Blu Hotel Batumi
До послуг гостей є великі номери з видом на море, усі вони оснащені кондиціонерами. Після сніданку можно поплавати у прохолодному басейні або просто поніжитись поруч на сонечку.
Ціна: 8 598 грн
Hotel orbi city sea view
Цей готель має прекрасні відгуки та рекомендації. Інтер’єр асоціюється з морем та чудового підходить для відпочинку після насиченого дня.
Ціна: 6 336 грн
Pirosmani Mini Hotel
Найбільша перевага цього готелю – ціна, однак за сніданок доведеться заплатити. Номери прості, але мають усі необхідне. До того ж, до моря йти лише 450 метрів.
Ціна: 1 188
Що подивитись у Батумі
У Батумі варто виділити достатньо часу на прогулянки містом, адже старою частиною міста можно блукати довго та насолоджуватись місцевим колоритом.
Також варто відвідати набережну та Парк чудес. Там є на що подивитись. Поруч також є мальовничий Батумський Ботанічний сад.
Поруч з садом розташована фортеця Петра, що стоїть на пагорбі, тому туди варто заглянути задля прекрасних видів.
У вечері можна покататися на канатній дорозі та зайти за кавою й солодощами у Турецький квартал.
Відпочинок в Україні
Якщо ви хочете надати перевагу відпочинку у межах країни, ми підготували для вас матеріал, де відпочити в Україні у 2020 році.
Обирати можна як серед усамітнення десь у будиночку в Карпатах, так і серед баз відпочинку на Чорному та Азовському морях.
Фото: Booking, Dreamstime