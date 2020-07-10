ВООЗ повідомила про рекордний приріст нових випадків коронавірусу у світі

У світі новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу. 10 липня виявили понад 228 тис. нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Попередній рекорд зафіксували 4 липня, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

За даними університету Джонса Хопкінса, у світі коронавірусом заразилися 12,3 млн чоловік.

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За останні шість тижнів число хворих по всьому світу зросла вдвічі.

Найбільша кількість нових випадків зафіксували у Північній і Південній Америці – 6,2 млн.

У Європі налічується 2,8 млн заражень.

У Південно-Східній Азії кількість інфікованих – 1,06 млн.

ВООЗ проти жорсткого карантину

ВООЗ проти того, щоб країни знову оголошували жорсткий карантин.

Водночас, організація прогнозує, що карантинні обмеження доведеться вводити, коли світ зіткнеться з ситуаціями, коли доведеться зважитися на такий крок.

Погасивши місця спалахів інфекції, світ може потенційно уникнути другої хвилі епідемій і необхідності повернення до жорсткого карантину.

Джерело: ВООЗ