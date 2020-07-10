ВООЗ повідомила про рекордний приріст нових випадків коронавірусу у світі

У світі новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу. 10 липня виявили понад 228 тис. нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Попередній рекорд зафіксували 4 липня, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.
За даними університету Джонса Хопкінса, у світі коронавірусом заразилися 12,3 млн чоловік.
Читайте: У ВООЗ пояснили, як Covid-19 впливає на курців
За останні шість тижнів число хворих по всьому світу зросла вдвічі.
Найбільша кількість нових випадків зафіксували у Північній і Південній Америці – 6,2 млн.
У Європі налічується 2,8 млн заражень.
У Південно-Східній Азії кількість інфікованих – 1,06 млн.
ВООЗ проти жорсткого карантину
ВООЗ проти того, щоб країни знову оголошували жорсткий карантин.
Водночас, організація прогнозує, що карантинні обмеження доведеться вводити, коли світ зіткнеться з ситуаціями, коли доведеться зважитися на такий крок.
Погасивши місця спалахів інфекції, світ може потенційно уникнути другої хвилі епідемій і необхідності повернення до жорсткого карантину.
Джерело: ВООЗ