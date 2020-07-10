Мер Сеула Пак Вон Сун у передсмертній записці попросив кремувати його тіло, а прах розвіяти над могилою батьків.

Також він звернувся до своєї сім’ї і вибачився за те, що завдав болю.

– Я прошу вибачення у всіх. Дякую всім, хто був зі мною в моєму житті. Я відчуваю провину перед своєю сім’єю, якій я заподіяв тільки біль.

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Відомо, що напередодні на Пак Вон Суна подала до суду його секретарка, звинувативши мера у сексуальних домаганнях. Але, відповідно до місцевого законодавства, справу автоматично закриють після його смерті.

Мера Сеула (столиця Південної Кореї) Пак Вон Суна знайшли мертвим 9 липня. Про зникнення батька повідомила до поліції його донька.

Вона розповіла, що він пішов з дому, залишивши записку, схожу на заповіт. Попередньою причиною смерті називають самогубство.

Джерело: Yonhap