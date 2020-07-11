Статистика коронавірусу в світі на 11 липня говорить про 12 498 467 хворих, за добу захворіло ще 265 тис. осіб.

Водночас одужали повністю 7 366 491 пацієнт. Померло від Covid-19 560 209 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 3 184 573;

Бразилія – 1 800 827;

Індія – 820 916;

Росія – 712 863;

Перу – 319 646.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США – 134 092;

Бразилія – 70 398;

Велика Британія – 44 735;

Італія – 34 938;

Мексика – 34 191.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

США – 71 787;

Бразилія – 45 235;

Індія – 27 761;

Південна Африка – 12 348;

Мексика – 7 280.

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За кількістю хворих Україна посідає 36 місце — між Нідерландами та Філіппінами. Станом на 10 липня в країні зафіксовано 52 043 хворих.

Карантин в інших країнах

З 15 липня Норвегія скасує обмеження на поїздки в і з понад 20 європейських країн. Зокрема, для Франції, Німеччини, Великої Британії, а також для трьох регіонів Швеції.

У більшості країн карантин починають посилювати після введених ослаблень.

Латвія частково повернула карантин для ресторанів і масових заходів через ризики зростання кількості заражень коронавірусом.

За столиками всередині закладів одночасно може перебувати не більше чотирьох осіб. Обмежують робочі години закладів – відвідувачів можна приймати з 6.00 до 00.00.

З 13 липня Фінляндія частково дозволить в’їзд з 11 країн, що не входять в ЄС і Шенгенську зону. України в списку немає.

Станом на 10 липня у світі було зафіксовано 12 232 745 хворих.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 133 241 людини, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці – 69 184 жертви.