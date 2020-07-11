PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 11 липня

Статистика коронавірусу в світі на 11 липня говорить про 12 498 467 хворих, за добу захворіло ще 265 тис. осіб.

Водночас одужали повністю 7 366 491 пацієнт. Померло від Covid-19 560 209 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 3 184 573;
  • Бразилія – 1 800 827;
  • Індія – 820 916;
  • Росія – 712 863;
  • Перу – 319 646.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

  • США – 134 092;
  • Бразилія – 70 398;
  • Велика Британія – 44 735;
  • Італія – 34 938;
  • Мексика – 34 191.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

  • США – 71 787;
  • Бразилія – 45 235;
  • Індія – 27 761;
  • Південна Африка – 12 348;
  • Мексика – 7 280.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

За кількістю хворих Україна посідає 36 місце — між Нідерландами та Філіппінами. Станом на 10 липня в країні зафіксовано 52 043 хворих.

Карантин в інших країнах

З 15 липня Норвегія скасує обмеження на поїздки в і з понад 20 європейських країн. Зокрема, для Франції, Німеччини, Великої Британії, а також для трьох регіонів Швеції.

У більшості країн карантин починають посилювати після введених ослаблень.

Латвія частково повернула карантин для ресторанів і масових заходів через ризики зростання кількості заражень коронавірусом.

За столиками всередині закладів одночасно може перебувати не більше чотирьох осіб. Обмежують робочі години закладів – відвідувачів можна приймати з 6.00 до 00.00.

З 13 липня Фінляндія частково дозволить в’їзд з 11 країн, що не входять в ЄС і Шенгенську зону. України в списку немає.

Статистика коронавірусу в світі 10 липня

Станом на 10 липня у світі було зафіксовано 12 232 745 хворих.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 133 241 людини, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці – 69 184 жертви.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка