Статистика коронавірусу в світі на 11 липня говорить про 12 498 467 хворих, за добу захворіло ще 265 тис. осіб.
Водночас одужали повністю 7 366 491 пацієнт. Померло від Covid-19 560 209 осіб.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 3 184 573;
- Бразилія – 1 800 827;
- Індія – 820 916;
- Росія – 712 863;
- Перу – 319 646.
Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:
- США – 134 092;
- Бразилія – 70 398;
- Велика Британія – 44 735;
- Італія – 34 938;
- Мексика – 34 191.
Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:
- США – 71 787;
- Бразилія – 45 235;
- Індія – 27 761;
- Південна Африка – 12 348;
- Мексика – 7 280.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
За кількістю хворих Україна посідає 36 місце — між Нідерландами та Філіппінами. Станом на 10 липня в країні зафіксовано 52 043 хворих.
Карантин в інших країнах
З 15 липня Норвегія скасує обмеження на поїздки в і з понад 20 європейських країн. Зокрема, для Франції, Німеччини, Великої Британії, а також для трьох регіонів Швеції.
У більшості країн карантин починають посилювати після введених ослаблень.
Латвія частково повернула карантин для ресторанів і масових заходів через ризики зростання кількості заражень коронавірусом.
За столиками всередині закладів одночасно може перебувати не більше чотирьох осіб. Обмежують робочі години закладів – відвідувачів можна приймати з 6.00 до 00.00.
З 13 липня Фінляндія частково дозволить в’їзд з 11 країн, що не входять в ЄС і Шенгенську зону. України в списку немає.
Статистика коронавірусу в світі 10 липня
Станом на 10 липня у світі було зафіксовано 12 232 745 хворих.
Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 133 241 людини, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці – 69 184 жертви.