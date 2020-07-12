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Хто стане новим президентом Польщі – результати екзит-полу

Екзит-поли, проведені за результатами другого туру виборів президента Польщі, показали, що кандидати Анджей Дуда та Рафал Тшасковський фінішували практично внічию.

За результатами екзит-полу телеканалу TVN24, Дуда може розраховувати на підтримку 50,4% виборців, а Тшасковський – 49,6%.

Враховуючи погрішність цього опитування в 2%, поляки дізнаються ім’я нового президента тільки після офіційних результатів ЦВК.

Явка на виборах президента Польщі склала майже 70%.

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Як завершився перший тур

За результатами першого туру виборів президента у Польщі, за Дуду віддали свої голоси 43,5% виборців, натомість за його конкурента Тшасковського проголосували 30,46% виборців.

Джерело: Wyborcza

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