185 407 за добу. Кількість хворих коронавірусом у світі за станом на 12 липня зросла до 12 683 874 людей.
Жертвами Covid-19 стали загалом 564 506 пацієнтів, за добу зафіксовано 4 297 летальних випадків.
Повністю одужали 995 576 людей.
Країни-лідери за кількістю хворих Covid-19:
- США – 3 184 573;
- Бразилія – 1 800 827;
- Індія – 820 916;
- Росія – 712 863;
- Перу – 319 646.
Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:
- США – 134 777;
- Бразилія – 71 469;
- Велика Британія – 44 883;
- Італія – 34 945;
- Мексика – 34 730.
Україна нині на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих Covid-19 – між Кувейтом та Нідерландами. Станом на 11 липня в країні зафіксовано 52 843 хворих.
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Карантин в інших країнах
Хорватія і Чорногорія уточнили правила перетину кордону громадянами третіх країн, які стосуються й українців.
Зокрема, ті, хто перетинає кордон Хорватії з особистих причин, мають пройти 14-денну самоізоляцію, але вона може бути скорочена до семи днів, якщо тест на коронавірус негативний.
Водночас туристи і студенти повинні показати результати негативного тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або самоізоляція, якщо немає тесту.
А Чорногорія змінила правила перетину кордонів тільки для українців і білорусів. Громадяни, які прибувають в країну літаками, можуть в’їжджати без тестів, якщо наземним транспортом – зробити тест за 72 годин до в’їзду.
Фінляндія з 13 липня частково дозволить в’їзд з 11 країн, що не входять до ЄС і Шенгенської зони, але України в ньому немає.
Статистика коронавірусу в світі 11 липня
Станом на 11 липня в світі зафіксовано 12 498 467 хворих на коронавірусі.
США залишаються лідерами за кількістю смертей – 134 092, на другому – Бразилія (70 398 летальних випадків), Велика Британія на третьому – 44 735 жертв.
Джерело: Університет Джонса Хопкінса