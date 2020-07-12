185 407 за добу. Кількість хворих коронавірусом у світі за станом на 12 липня зросла до 12 683 874 людей.

Жертвами Covid-19 стали загалом 564 506 пацієнтів, за добу зафіксовано 4 297 летальних випадків.

Повністю одужали 995 576 людей.

Країни-лідери за кількістю хворих Covid-19:

США – 3 184 573;

Бразилія – ​​1 800 827;

Індія – 820 916;

Росія – 712 863;

Перу – 319 646.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 134 777;

Бразилія – ​​71 469;

Велика Британія – 44 883;

Італія – ​​34 945;

Мексика – 34 730.

Україна нині на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих Covid-19 – між Кувейтом та Нідерландами. Станом на 11 липня в країні зафіксовано 52 843 хворих.

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Карантин в інших країнах

Хорватія і Чорногорія уточнили правила перетину кордону громадянами третіх країн, які стосуються й українців.

Зокрема, ті, хто перетинає кордон Хорватії з особистих причин, мають пройти 14-денну самоізоляцію, але вона може бути скорочена до семи днів, якщо тест на коронавірус негативний.

Водночас туристи і студенти повинні показати результати негативного тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або самоізоляція, якщо немає тесту.

А Чорногорія змінила правила перетину кордонів тільки для українців і білорусів. Громадяни, які прибувають в країну літаками, можуть в’їжджати без тестів, якщо наземним транспортом – зробити тест за 72 годин до в’їзду.

Фінляндія з 13 липня частково дозволить в’їзд з 11 країн, що не входять до ЄС і Шенгенської зони, але України в ньому немає.

Статистика коронавірусу в світі 11 липня

Станом на 11 липня в світі зафіксовано 12 498 467 хворих на коронавірусі.

США залишаються лідерами за кількістю смертей – 134 092, на другому – Бразилія (70 398 летальних випадків), Велика Британія на третьому – 44 735 жертв.

Джерело: Університет Джонса Хопкінса