Інфікованість коронавірусу підвищилася на 30% внаслідок мутацій ДНК.

Про це заявив професор одного із університетів Гонконгу Габріель Леунг.

– Це початок постійної масовості локальних спалахів, з якими медицина ще не зіштовхувалася, – заявив Леунг.

Читайте: У ВООЗ пояснили, як Covid-19 впливає на курців

Професор очолив дослідження, де на регіональному рівні було підтверджено наукові висновки про зростання інфікованості Covid-19.

Так, якщо в березні один інфікований міг заразити коронавірусом два-три людини, то зараз кількість зросла до чотирьох.

Габріель Леунг закликав уряд Гонконгу та інших держав обрати за пріоритет тестування людей похилого віку.

ВООЗ проти жорсткого карантину

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поясила, чому виступає проти повернення до жорсткого карантину у світі, але не виключає ситуації, коли доведеться зважитися на такий крок.

Директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан заявив, що наразі людству не під силу знищити коронавірус, визнав він.

Однак не знімаючи “слабких” карантинних обмежень, країни зможуть уникнути другої хвилі пандемії.

Джерело: South China Morning Post