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У Польщі розпочався другий тур виборів президента

У Польщі в неділю, 12 липня, триває другий тур президентських виборів.

За найвищу посаду в країні змагаються чинний президент Анджей Дуда та міський голова Варшави Рафал Тшасковський.

Дуда представляє інтереси правоконсервативної партії Право та справедливість, Тшасковський – ліберальну партію Громадянська коаліція.

Читайте: Президентські вибори у Польщі – хто пройшов у другий тур

У Польщі та за кордоном відкрито понад 27, 2 тис. виборчих дільниць, які працюватимуть до 21.00.

У Польщі розпочався другий тур виборів президента

Поляків закликали дотримуватися захисних заходів проти Covid-19: до дільниці потрібно прийти у медичних масках, а на вході й виході обов’язково продезінфікувати руки.

Остаточні результати голосування стануть відомі у понеділок, 13 липня.

Як проходив перший тур виборів у Польщі

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 28 червня 2020 року.

Попередньою датою було 10 травня, але через карантин вибори дещо перенесли.

Окрім Дуди й Тшасковського, які вийшли до другого туру, у голосуванні брали участь ще дев’ять кандидатів.

Окрім виборчих дільниць, у на виборах президента Польщі 2020 можна було голосувати дистанційно, через пошту. Така ж можливість залишилася і для другого туру.

Джерело: Gazeta Wroclawska

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