Через негоду в Японії загинули 70 осіб

У Японії через сильні проливні дощі, які почалися ще на початку липня, загинули 70 осіб.

Одна людина померла від зупинки серця, зниклими безвісти на ранок 13 липня числяться 13 осіб.

Негода призвела до обвалів і обвалення будівель і розливів річок.

Найбільш сильно від стихійного лиха постраждав регіон Кюсю. За інформацією місцевої влади, з берегів вийшли 102 річки в 12 префектурах.

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Сильні дощі затопили 1550 га земель, гірські обвали сталися в 27 перфектурах.

Погода в Японії вранці 13 липня очікується дощовою. Жителям західних регіонів варто побоюватися зсувів.

Від повеней і зсувів в Японії постраждали сотні людей. Нещодавно в Камікочі більше 300 співробітників, також працівники готелів і відвідувачів, виявилися в пастці.

Там повені і зсуви обрушилися на головну дорогу, що сполучає місто з Мацумото, ще одним туристичним напрямком в Нагано.