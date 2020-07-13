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Дуда переміг на виборах президента Польщі

Оновлений екзит-пол на президентських виборах у Польщі свідчить, що 51%  виборців підтримали чинного президента Анджея Дуду.

Тож у нього є всі шанси бути переобраним на другий термін. Натомість його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський набрав не більше 49% голосів виборців.

Дані екзит-полу були представлені о другій годині ночі та враховують 90% результатів опрацьованих бюлетенів та результати опитування на вході до виборчих дільниць.

Похибка останнього дослідження становить 1%.

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Свої привітання чинному очільнику країни уже висловив президент України Володимир Зеленський.

– Щиро вітаю пане Анджею з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші, – зазначив Зеленський.

Як завершився перший тур

За результатами першого туру виборів президента у Польщі, за Дуду віддали свої голоси 43,5% виборців, натомість за його конкурента Тшасковського проголосували 30,46% виборців.

Джерело: Gazeta Wyborcza

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