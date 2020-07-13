У боротьбі з Covid-19 багато країн пішли неправильним шляхом, тому повернення до нормального життя в осяжному майбутньому неможливе, вважає генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Він зазначив, що хоче бути чесним, прогнозуючи майбутнє після завершення глобальної пандемії.

До самого закінчення пандемії також ще дуже далеко, і директор ВООЗ говорив про це наприкінці червня.

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– Хоча багато країн добилися певного прогресу, глобальна пандемія насправді прискорюється. Ми всі в цьому надовго, – заявив він тоді.

Коронавірус у світі станом на 13 липня підтвердили у 12 877 551 хворого, тобто за добу захворіло ще 193 тис. людей.

З них одужали повністю 7 582 425 пацієнтів, померли від Covid-19 568 528 людей.

Головні лідери і за кількістю заражених, і за смертями – США і Бразилія.

Джерело: WHO