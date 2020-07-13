Статистика коронавірусу в світі на 13 липня говорить про 12 877 551 хворого, за добу захворіло ще 193 тис. осіб.

Зокрема, видужали повністю 7 582 425 пацієнтів. Померли від коронавірусу 568 528 осіб.

Країни-лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 3 304 142;

Бразилія – 1 864 681;

Індія – 849 553;

Росія – 726 036;

Перу – 326 326.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 135 190;

Бразилія – 72 100;

Велика Британія – 44 904;

Мексика – 35 006;

Італія – 34 945.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

США – 58 349;

Індія – 29 104;

Бразилія – 25 364;

Південна Африка – 12 058;

Россия – 6 615.

Україна зараз на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих на Covid-19 – між Філіппінами та Нідерландами. Станом на 12 липня в країні зафіксовано 53 521 хворий.

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Карантин в інших країнах

11 липня Хорватія змінили правила в’їзду для громадян третіх країн.

Ті, хто їдуть до Хорватії з особистих причин, повинні пройти 14-денну самоізоляцію. На випадок негативного тесту на коронавірус, її можна скоротити до семи днів. Туристи та студенти повинні показати негативний тест, зроблений за 48 годин до вильоту.

Чорногорія змінила правила тільки для українців і білорусів. Громадяни, які прибувають в країну літаками, можуть в’їжджати без тестів, якщо наземним транспортом – повинні зробити тест за 72 години до в’їзду.

З 13 липня Фінляндія дозволила в’їзд з 11 країн, що не входять в ЄС і Шенгенську зону. України в списку немає.

Станом на 12 липня у світі зафіксовано 12 683 874 хворих на коронавірус.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 134 777 осіб, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці – 71 469 жертв.